Inter San Carlos y Pitbulls van por el cupo a semifinales

El último invitado a la fiesta grande en la Liga de Ascenso saldrá esta noche del Estadio Carlos Ugalde Álvarez.

Inter San Carlos y Pitbulls Santa Bárbara FC disputarán el último juego de los cuartos de final del Clausura 2026.

El equipo dirigido por Douglas Sequeira venció a los barbareños por 1-2 con las anotaciones del argentino Yamir Villan y Fabricio Alemán, mientras que Jonathan Hansen hizo el tanto del club negriazul en los minutos finales.

“Afrontamos el juego con muchas ansias y esperanzas. El equipo confía que se puede sacar el resultado; tenemos la fe y nos hemos preparado de la mejor manera y esperemos que las cosas se nos den”, afirmó Marcos Escoe, delantero de Pitbulls.

Belemitas esperan rival

El ganador de esta serie enfrentará al equipo de Escorpiones de Belén, quienes desde el viernes anterior aseguraron su presencia en las semifinales al derrotar a Santa Cruz PFA con marcador de 4-1 (5-2 el global).

Por su parte, el cruce confirmado es el que tendrá como protagonistas a Jicaral Sercoba y Quepos Cambute FC. El Huracán de la Península dejó en el camino a Fútbol Consultants, mientras que los quepeños hicieron lo propio con el Club Sport Uruguay.

El juego entre Inter San Carlos y Pitbulls arrancará a las 7:00 p.m.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra