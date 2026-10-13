Inter San Carlos triunfa en el “Derbi del Norte”

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Inter San Carlos se impuso en el “Derbi del Norte” y, como visitante, triunfó 1-2 ante la Asociación Deportiva San Carlos.

Los “Toros del Norte” tuvieron la oportunidad de abrir la cuenta al 24’ por medio de Brian Martínez, sin embargo, su anotación fue invalidada por fuera de juego.

Quienes no perdonaron fueron los visitantes, quienes anotaron apenas 6 minutos después mediante Wilmer Azofeifa. El mediocampista se lució con un cobro magistral de tiro libre que fue imposible de detener para el arquero José Vega.

Para la segunda mitad, los “Tafas” lograron aumentar el marcador gracias a un autogol de Yosel Piedra. El defensa quiso despejar un balón que vino desde la banda derecha enviado por Yamir Villán, pero terminó enviando la pelota al fondo de su propia portería.

Los recién ascendidos le pelearon con todo a los “Toros del Norte”.

Los dueños de casa acortaron distancias al 54’ por medio de Roberto Córdoba, quien aprovechó un balón fuera del área para rematar y vencer la resistencia del arquero Antonny Monreal.

Con el descuento, los dirigidos por Walter Centeno se fueron al frente con la intención de lograr, al menos, el empate y así rescatar algo y evitar que el Inter saliera con puntos de su estadio.

“Paté” hizo ingresar a Allen Guevara, que vino desde la banca para meterle velocidad al ataque de su equipo, sin embargo, la línea defensiva de los jugadores comandados por Douglas Sequeira estuvo bien plantada y rechazó todo peligro que les llegó.

Al final, el marcador no se movió y los “benjamines” de la máxima categoría se dejan tres puntos con los cuales se mantienen en la pelea por ingresar a la zona de clasificación del Torneo de Apertura 2026.