Inter San Carlos se reforzaría con mundialista tico

El Inter San Carlos podría sumar en los próximos días un refuerzo de experiencia para el Torneo Apertura 2026. El presidente del club, Geovanny Paniagua, confirmó en exclusiva con Tiempo Extra que el lateral Carlos Martínez está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del conjunto norteño.

Paniagua explicó que, tras quedar como agente libre, el nombre del exfutbolista de Alajuelense comenzó a tomar fuerza dentro de la institución por iniciativa del técnico Douglas Sequeira.

“Bueno, soy muy sincero, a raíz de que estaba libre Carlos Martínez, Douglas (Sequeira) ha venido conversando con la directiva sobre la posibilidad. Ayer tuvimos la posibilidad de conversar con él en el Carlos Ugalde y tiene mucho interés en llegar al Inter San Carlos”, reveló el jerarca.

El dirigente reconoció que las negociaciones avanzan por buen camino y que el fichaje podría concretarse en los próximos días.

“Sabemos de la trayectoria de Carlos y es muy posible que él se integre con nosotros”, añadió.

Martínez, de 27 años, es uno de los laterales con mayor recorrido en el fútbol nacional. Ha jugado en la AD San Carlos.