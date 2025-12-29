Inter San Carlos queda a un pasito de la Primera División

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El pueblo sancarleño vivió una fiesta, cuando el Inter San Carlos se coronó como campeón del Torneo de Apertura de la Liga de Ascenso, al vencer 3-1 a Palmares en la final, para un 5-2 en el global.

Los dirigidos por Douglas Sequeira ponen un pie y medio en la Primera División, ya que si ganan el Clausura, ascenderán automáticamente a la máxima categoría.

Sequeira ya piensa en el siguiente torneo y en el ascenso directo. “Hace seis meses perdimos una final, sabíamos que no iba a ser fácil. El trabajo está hecho al 50%, hay que disfrutarlo porque ganar no es fácil, pero sin dejar de pensar en lo que viene”, dijo.

Para este torneo, se sumó la figura de Álvaro Saborío como asistente técnico.

“Contento de un nuevo título, ahora como asistente. El equipo demostró madurez y personalidad, son bastantes conscientes que se merecían ese título. Hay que ser responsables, el torneo es largo. Hoy se celebra y después vienen las conclusiones a ver qué podemos mejorar”, expresó Saborío

Yosimar Arias, Gerente del equipo, no pudo contener las lágrimas tras el campeonato obtenido. “Mi año ha sido durísimo, pero nunca he bajado la cabeza. La gente ha hablado cosas que no son, y yo creo que el tiempo y Dios siempre ponen las cosas en su lugar.

Yo soy una persona muy ganadora y exitosa, desde el primer día que llegué, dije que si me voy es para ser campeón”, mencionó Yosimar.

Se refuerzan

A pesar de dar un primer paso sumamente importante, el Inter San Carlos tiene hambre de más.

Según supo Grupo Extra, José Andrés Arias, futura promesa del Saprissa, llegará cedido al cuadro sancarleño para el próximo año. Además, Yosimar Arias confirma la llegada de un exmundialista que sería Ian Smith, además de otras figuras.

“Vienen buenos jugadores a aportar. Yo seré el encargado de manejarlos en el tema anímico, recuperar jugadores que, en algún momento, en otros clubes, no les ha ido bien, pero sé que aquí les va a ir bien”, concluyó Arias.