Inter San Carlos promete dar la pelea

El cuadro Inter San Carlos es el recién ascendido a la máxima categoría. Su entrenador Douglas Sequeira repasa lo que significa el gran reto.

¿Cuál es la fortaleza de su equipo?

No hubo gran final y somos equipo de primera división. Hemos creído en la forma de trabajar. Sabemos que subimos de nivel, pero esperamos estar a la altura y ser un equipo bastante competitivo.

¿Cuánto les ayuda que ya trabajaba como equipo de primera?

Usted que nos dio seguimiento, así ha sido, así hemos trabajado, así hemos pensado. Usted que sabe, en segunda edición no es fácil. Nosotros en dos años jugamos en canchas difíciles y, como le digo, subimos. No fue fácil. Hemos hecho un análisis de lo que ocupábamos, por eso las salidas, por eso las llegadas. Sabemos que el nivel sube en primera, pero también hay mejores canchas. Los rivales tienen entrenadores de gran nivel y jugadores más potentes.

También estamos conscientes, Luis, de lo que pasó con Guadalupe y Santana. (0:59) Eso nos da una alerta a nosotros de que el descenso no se juega el segundo torneo, se juega el inicio. (1:05) Y esperamos nosotros estar a la altura.

¿Cuánto influye Álvaro Saborío?

Muy importante. Cuando yo lo invité, primero, aparte de que tengo una amistad y es contemporáneo de la generación mía, la forma de trabajo delegamos mucho. La parte ofensiva pasa por él, Álvaro Aguilar la parte defensiva. Yo soy como el enlace de todo. De verdad que tenemos una forma de trabajar con Jairo Villegas en la parte de portería. Todos hemos jugado en primera edición. Pero soy de una mentalidad de mucho de la tecnificación, de trabajo específico y Álvaro lo ha demostrado tanto a nivel nacional como en Estados Unidos.

¿Cómo ha sentido a Erick Torres y a Joel en esta etapa?

Bueno, Erick, hoy está cumpliendo 10 días de estar con nosotros. Bastante bien. De verdad que contento con los extranjeros, con Paolo Fuentes, el peruano, con Jonathan Chacón, argentino, con Cristian Gamboa, panameño, Eiken Peña, Jefferson Sánchez, con Rachid Chirino, Aaron Cruz y con Erick Torres. Tenemos de verdad que un equipo bastante competitivo. Lo que me corresponde a mí como entrenador es poner todas las piezas a trabajar. Pero tenemos una forma de jugar en segunda división.

¿Qué tanta participación van a tener los jóvenes?

El Inter es un equipo que tiene mucho… Bueno, la Liga Menor destaca mucho. En Linafa destacó bastante, la Sub-20. Hablando con el presidente me dijo que querían apostar por lo más alto. Querían luchar por la clasificación.

¿Pero cuánta importancia van a tener estos jóvenes?

Bastante. El proyecto está encaminado para potenciar el talento de la zona. Nosotros estamos conscientes de que es muy importante las divisiones menores. La cara es el primer equipo, pero sin dejar de lado potenciar a los jóvenes. Soy un entrenador que creo mucho en el talento que hay en la zona norte. También en el talento que hay en el Caribe, que podamos nosotros estar cerca y recuperar. Y si eso lo podemos hacer, potenciando en el primer equipo lo vamos a hacer. A mí me gusta la juventud, me gusta la experiencia. Analizo más el rendimiento deportivo.

El cuadro norteño empieza a jugar este sábado ante Cartaginés, a las 5 de la tarde en el José Rafael Meza Ivancovich.



La Jornada 1

Hoy

Herediano – Puntarenas

Estadio: Carlos Alvarado

Hora: 8 p.m.

Transmisión: FUTV

Mañana

Saprissa – Pérez Zeledón

Estadio: Ricardo Saprissa

Hora. 8 p.m.

Transmisión: FUTV

Sábado

Cartaginés – Inter San Carlos

Estadio: José Rafael Meza

Hora: 5 p.m.

Transmisión: FUTV

Sporting – Alajuelense

Estadio: Puente Piedra.

Hora: 8 p.m.

Transmisión: FOX

Domingo

San Carlos – Escorpiones

Estadio: Carlos Ugalde

Hora: 5 p.m.

Transmisión: FOX