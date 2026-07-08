Inter Miami se fija en el portero sensación del Mundial

Vozinha estaría en el radar del Inter Miami luego de su extraordinaria participación en la Copa del Mundo con la selección de Cabo Verde.

A sus 40 años, el arquero caboverdiano se encuentra como agente libre y puede negociar con cualquier club.

Según reportes internacionales, estaría en la mira del Inter Miami, equipo de la MLS donde milita el argentino Lionel Messi y que es copropiedad de David Beckham.

El interés del conjunto estadounidense es real, aunque las conversaciones apenas se encuentran en una fase inicial y, por el momento, no existe un acuerdo entre las partes.

De concretarse el fichaje, el experimentado arquero pasaría de enfrentar a Messi en la Copa del Mundo a compartir camerino con el astro argentino en uno de los clubes de mayor proyección mediática del fútbol estadounidense.