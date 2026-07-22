Inter Miami ficha a antiguo “rival” de Messi en medio de polémicas

(AFP). El Inter Miami de Lionel Messi anunció este miércoles la llegada del veterano mediocampista brasileño Casemiro, en un fichaje por el que la liga norteamericana (MLS) abrió una investigación por “manipulación”.

Casemiro, que estaba sin equipo tras su salida del Manchester United, inicia una nueva etapa en la MLS como lugarteniente de Messi después de que ambos rivalizaran durante años en la liga española con los uniformes del Real Madrid y Barcelona.

El brasileño utilizará el dorsal 5.

El internacional brasileño, de 34 años, se comprometió con el Inter por lo que queda de la temporada 2026 y la campaña acortada de 2027, con opción a renovar por dos años más, detalló la franquicia en un comunicado.

“El proyecto que el Club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para que yo estuviera aquí, significa muchísimo para mí”, dijo en el texto el jugador, ganador de cinco títulos de la Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid.

Casemiro “es un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, después de una carrera tan extraordinaria con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar”, se felicitó David Beckham, copropietario del Inter.

Miami, vigente campeón de la MLS, reanuda actividades este miércoles frente al Chicago Fire de Robert Lewandowski después del parón de la liga por la celebración del Mundial, que Casemiro disputó con la selección de Brasil.

Casemiro destacó en el Real Masrid y Manchester United.

La llegada del mediocampista era esperada desde hacía semanas en el fútbol norteamericano, al que recientemente aterrizaron otros grandes nombres como el propio Lewandowski y el francés Antoine Griezmann (Orlando City).

Coincidiendo con el anuncio, sin embargo, llegó un inesperado comunicado de la MLS, que reportaba la apertura de una investigación contra el Inter.

La liga “está revisando una acusación de manipulación contra el Inter Miami CF. La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice”, señaló el texto.

La investigación, de la que se desconocen más detalles, se desarrolla a pesar de que el Inter alcanzó un acuerdo para este fichaje con el LA Galaxy, que tenía la prioridad en la MLS para negociar con Casemiro.

Consultado sobre la investigación por la AFP, un vocero del Inter respondió: “Sin comentarios”.