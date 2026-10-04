Intentó evadir puesto fronterizo con 10 extranjeros: quedó detenido

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Rivas y de nacionalidad nicaragüense pasará en prisión preventiva tras intentar ingresar al país a 10 extranjeros, siete de ellos en condición migratoria irregular.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto fue sorprendido por los oficiales fronterizos en la localidad de Las Nubes, cuando intentaba evadir el puesto de Tablillas.

Foto: MSP

El sospechoso fue aprehendido y remitido a la Fiscalía de Los Chiles, tras lo cual el Juzgado Penal local le impuso 15 días de prisión preventiva mientras se realiza el juicio.

Por su parte, los extranjeros que estaban en condición migratoria irregular fueron presentados como testigos ante la fiscalía, para luego quedar a la orden de la Policía de Migración a fin de ser devueltos a Nicaragua.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública le recuerdan a la ciudadanía que delitos como el tráfico de personas pueden denunciarse a la línea 1-1-7-6, la cual es confidencial, gratuita y funciona las 24 horas.