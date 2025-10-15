Una mujer resultó herida de gravedad tras recibir un disparo en la cabeza dentro de una vivienda en Cot de Oreamuno, provincia de Cartago.

El hecho, que se investiga como un posible intento de femicidio, ocurrió alrededor de las 11:45 p.m.

Según reportes de las autoridades, la víctima, una mujer de unos 30 años de apellido Ramírez, presentaba una herida de bala en el ojo izquierdo y fue trasladada en condición crítica al Hospital Maximiliano Peralta.

De acuerdo con el testimonio de la madre de la víctima, momentos antes del ataque se escuchó una fuerte discusión entre su hija y el sospechoso, identificado también con el apellido Ramírez, quien sería su pareja sentimental.

Evidencia decomisada. Foto: MSP.

Tras escuchar un disparo, la mujer observó al hombre huir del sitio a pie.

Agentes del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública llegaron a la vivienda y localizaron a la víctima con signos vitales débiles.

Posteriormente, alrededor de las 2:00 a.m. de este miércoles, las autoridades lograron ubicar y detener al presunto agresor en una vivienda en calle Santa Rosa, en el mismo cantón.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y confirmar si se trata de un nuevo caso de intento de femicidio en el país.