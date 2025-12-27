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Una turista mexicana denunció recientemente en redes sociales haber sido víctima de un intento de asalto mientras realizaba un recorrido en bicicleta entre Puerto Viejo y Manzanillo, en la provincia de Limón.
Según relató, el hecho ocurrió alrededor de las 11:30 a.m., frente a una soda cercana a Playa Grande, a pocos minutos en vehículo de Manzanillo.
La joven viajaba junto a su hermana y una amiga cuando 2 sujetos a bordo de una motocicleta roja con negro intentaron sustraer las pertenencias que llevaban en las canastas de las bicicletas.
De acuerdo con el testimonio, uno de los sospechosos descendió de la motocicleta e intentó quitar las cosas utilizando un arma blanca tipo navaja, mientras el otro permanecía en el vehículo. La víctima aseguró que lograron resistirse y evitar el robo, incluso provocando que uno de los sujetos perdiera una sandalia antes de huir.
La turista afirmó que la situación se prolongó por varios minutos y que, pese a que había personas cerca, nadie intervino para ayudar.
“Todo lo vivido duró como 5-8 minutos. NADIE NOS AYUDÓ Y VEÍAN”, destacó.
Posteriormente, acudieron a interponer la denuncia, donde, según indicó, también se presentó un ciudadano canadiense que había sido asaltado horas antes en la misma zona, perdiendo incluso su pasaporte.
Además, señaló que mientras se encontraban en la delegación, escucharon reportes radiales sobre otros asaltos ocurridos ese mismo día en el sector, lo que les fue confirmado por comerciantes cercanos, quienes indicaron que los sospechosos suelen pasar frecuentemente por el lugar.
En su mensaje, la turista hizo un llamado de alerta a otras personas que visitan la zona, especialmente a quienes transitan a pie o en bicicleta, y manifestó preocupación por la sensación de inseguridad en un recorrido que describió como común entre locales y visitantes.