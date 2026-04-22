Intentan reinstalar torre de vigilancia en búnker de Los Diques

Autoridades policiales volvieron a ingresar este miércoles en el sector de Los Diques de Miraflores en la provincia de Cartago.

Tras los recientes operativos de Fuerza Pública y la Policía Municipal de Cartago para derribar búnkeres vinculados a la organización criminal de “Los Maruja”, agentes volvieron a hacer una revisión.

Esto debido a que personas dentro de esta localidad volvieron a intentar el levantamiento de una infraestructura.

Foto: Cortesía.

Se trata de una torre de vigilancia o búnker, según confirmaron autoridades policiales de la zona.

Debido a este descubrimiento, se procedió al derribo de esta infraestructura con maquinaria del gobierno local.