Un hombre de apellido Gaitán fue sorprendido tratando de ingresar cámaras de videovigilancia a la cárcel de Adulto Joven, en La Reforma.

En apariencia, esta persona llevaba oculto en un bolso 2 cámaras, un teléfono y 2 chips para celular, según el Ministerio de Justicia y Paz.

El sujeto pretendía ingresar a entregar una encomienda a una persona privada de libertad que se encuentra recluida en ese lugar.

Por este motivo, las autoridades penitenciarias lo trasladaron al Ministerio Público para enfrentar la acusación.

Esta es una de las pocas veces que los oficiales encuentran cámaras de vigilancia, ya que generalmente tratan de ingresar droga y teléfonos celulares.