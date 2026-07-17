Intentan ingresar droga envuelta en carne de cerdo en La Reforma

La Policía Penitenciaria decomisó un paquete de aparente cocaína que pretendieron ingresar al Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma), oculto dentro de carne de cerdo.

Los hechos ocurrieron este viernes, en el puesto de ingreso de visitas generales del centro penal. De acuerdo con las autoridades, durante la revisión de las pertenencias de un visitante de apellido Garbanzo, los oficiales detectaron un comportamiento sospechoso al inspeccionar una taza con comida que contenía pezuña de cerdo.

Tras una revisión minuciosa, los policías localizaron un envoltorio oculto en el interior del recipiente, que contenía aproximadamente 82 gramos de aparente cocaína. El sujeto pretendía visitar a un privado de libertad.

Foto: cortesía

Ante la situación, se coordinó con la Fiscalía de Alajuela, cuya fiscal de turno ordenó la presentación del sospechoso junto con la evidencia decomisada para el respectivo proceso judicial.

Según los registros institucionales, el detenido había permanecido privado de libertad en el centro penal de Guápiles desde el 20 de noviembre de 2025 y recuperó su libertad el pasado 4 de marzo de 2026 por orden de un juzgado, tras descontar una condena por el delito de robo agravado.

Este nuevo decomiso evidencia que, pese a los intentos de introducir sustancias ilícitas en los centros penitenciarios, la Policía Penitenciaria mantiene una política de cero tolerancia y controles cada vez más rigurosos.

Mano dura contra el crimen

Las autoridades mencionan que, entre el 8 de mayo y el 16 de julio del 2026, la Policía Penitenciaria ha ejecutado 1.144 operativos para decomisar 197 celulares, 287 chips, 22,370 kilogramos de drogas, 358 artículos electrónicos, 3294 armas blancas, 588 litros de bebidas etílicas, mientras 156 personas fueron remitidas a la Fiscalía por tratar de meter ilícitos a una cárcel.