Intentan ingresar droga a cárcel oculta en pasta de dientes y gel

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La Policía Penitenciaria decomisó aparente wax a una persona de apellido Rodríguez, quien pretendía entregar una encomienda a un privado de libertad en la cárcel de San Sebastián.

Según las autoridades, cuando realizaban la revisión de los artículos, los agentes penitenciarios detectaron dos envoltorios plásticos que contenían aparente wax. Uno de ellos se encontraba oculto en un envase de pasta de dientes, mientras que el segundo estaba escondido en la tapa de un envase de gel para cabello.

Tras la situación, se solicitó dirección funcional a la Fiscalía para realizar el trámite correspondiente.

La Policía Penitenciaria asegura que mantiene controles rigurosos durante la recepción de encomiendas, con el objetivo de impedir el ingreso de sustancias y artículos no autorizados a los centros penitenciarios.