Intenta meter “popis” con droga a cárcel y lo descubren

La Policía Penitenciaria decomisó 1.65 gramos de aparente picadura de marihuana a un visitante que intentaba introducir la droga a la cárcel Vilma Curling.

El sospechoso, identificado con el apellido Murillo, había ocultado la sustancia dentro de confites tipo “popis” que serían entregados a una privada de libertad.

Droga en cárcel. Foto: cortesía.

Los oficiales revisaron minuciosamente cada confite y procedieron al decomiso de la droga. Murillo fue trasladado de inmediato a la Fiscalía de Flagrancia de San José para el trámite legal correspondiente.

Decomisos constantes en otros centros penales

Los intentos de introducir droga a las cárceles se mantienen frecuentes. En varios centros penitenciarios del país, la Policía Penitenciaria ha detectado distintos métodos de ocultamiento.

Intentan ingresar droga a cárcel. Foto: cortesía.

En la cárcel Gerardo Rodríguez, una persona visitante de apellido Naranjo fue intervenida con 70.85 gramos de aparente marihuana. Mientras tanto, en el centro penal Luis Paulino Mora se registraron múltiples decomisos.

Una persona de apellido Córdoba Meneses llevaba 151 gramos de aparente marihuana.

A otra de apellidos Quirós Campos se le encontraron 275.2 gramos de aparente marihuana y cocaína.

Un tercer visitante portaba 156.2 gramos de aparente marihuana ocultos intracuerpo.

Todas las personas involucradas fueron trasladadas a la Fiscalía para continuar con el procedimiento legal correspondiente.