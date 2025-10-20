Intenta meter “popis” con droga a cárcel y lo descubren

Sospechoso pretendía entregárselos a una privada de libertad

Informe cuestiona políticas publicas del país.

La Policía Penitenciaria decomisó 1.65 gramos de aparente picadura de marihuana a un visitante que intentaba introducir la droga a la cárcel Vilma Curling. 

El sospechoso, identificado con el apellido Murillo, había ocultado la sustancia dentro de confites tipo “popis” que serían entregados a una privada de libertad.

Droga en cárcel. Foto: cortesía.

Los oficiales revisaron minuciosamente cada confite y procedieron al decomiso de la droga. Murillo fue trasladado de inmediato a la Fiscalía de Flagrancia de San José para el trámite legal correspondiente.

Decomisos constantes en otros centros penales

Los intentos de introducir droga a las cárceles se mantienen frecuentes. En varios centros penitenciarios del país, la Policía Penitenciaria ha detectado distintos métodos de ocultamiento.

Foto: cortesía.
Intentan ingresar droga a cárcel. Foto: cortesía.

En la cárcel Gerardo Rodríguez, una persona visitante de apellido Naranjo fue intervenida con 70.85 gramos de aparente marihuana. Mientras tanto, en el centro penal Luis Paulino Mora se registraron múltiples decomisos.

  • Una persona de apellido Córdoba Meneses llevaba 151 gramos de aparente marihuana.
  • A otra de apellidos Quirós Campos se le encontraron 275.2 gramos de aparente marihuana y cocaína.
  • Un tercer visitante portaba 156.2 gramos de aparente marihuana ocultos intracuerpo.

Todas las personas involucradas fueron trasladadas a la Fiscalía para continuar con el procedimiento legal correspondiente.