Intenta escapar de atacantes, entra a una casa y lo acribillan a balazos

Un hombre de apellido Brack, de 37 años, murió luego de ser perseguido por dos sujetos en motocicleta que lo alcanzaron dentro de una vivienda en barrio La Colina, en el centro de Limón.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 p.m. del jueves, cuando la víctima se encontraba en la vía pública y observó la presencia de dos hombres que viajaban en una motocicleta.

“Al percatarse este hombre de la presencia de esos dos sujetos, en apariencia, ingresa a una vivienda y los sujetos lo siguen y le disparan en varias ocasiones”, explicó el OIJ.

Homicidio en Limón. Foto: Raúl Cascante.

Versiones preliminares indican que el hombre intentó escapar al correr por un callejón y refugiarse dentro de una casa. Sin embargo, los atacantes ingresaron a la vivienda y le dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlo sin vida.

La víctima recibió impactos de bala en la cabeza y la espalda, heridas que le provocaron la muerte en el sitio.

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia tras recibir el reporte de un herido por arma de fuego en La Colina. Los paramédicos localizaron a un hombre con múltiples impactos de bala y confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

Homicidio en Limón. Foto: Raúl Cascante.

Posteriormente, oficiales de la Fuerza Pública acordonaron la escena mientras agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios para esclarecer el crimen.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y el caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades, para determinar el móvil del homicidio.