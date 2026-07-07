Intenta entrar a local a robar y muere atrapado en alambre de púas

Un hombre falleció la madrugada de este martes, en el centro de Cañas, Guanacaste, luego de quedar atrapado en un alambre de púas cuando, aparentemente, intentaba ingresar a un local comercial.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría intentado entrar al establecimiento a robar, cuando quedó prensado en el alambre. La principal versión que manejan las autoridades es que la víctima habría fallecido por asfixia debido a la posición en la que quedó atrapada.

“En apariencia el ahora fallecido, quien respondía al apellido Barrantes de 40 años, supuestamente habría quedado prensado. A raíz de esto, se presume que el mismo pudo haber fallecido por asfixia”, explicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La emergencia ocurrió aproximadamente 175 metros al sur de la Escuela Central de Cañas. Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense, cuyos equipos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cañas realizan el levantamiento del cuerpo e inician las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades deberán determinar la identidad del fallecido, así como confirmar las circunstancias en las que se produjo el hecho. El caso permanece en investigación.

Con información del corresponsal de la zona Julio Segura.