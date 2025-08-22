Un aparatoso accidente de tránsito cobró la vida de un hombre en horas de la madrugada de este viernes, en el sector de Montenegro, en Bagaces.

Según reportes preliminares, el incidente fue reportado alrededor de las 4:50 a.m., cuando se alertó sobre el atropello de una persona que intentaba cruzar la carretera.

La víctima fue impactada por un camión, y debido a la gravedad de las heridas fue declarada sin signos vitales en el sitio por personal de la Cruz Roja Costarricense.

El fallecido fue identificado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia como un hombre de apellido Borges, de 28 años y nacionalidad nicaragüense.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial por parte de las autoridades para realizar la autopsia correspondiente, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la dinámica de los hechos.