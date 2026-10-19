Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La búsqueda del sospechoso de asesinar a su pareja sentimental y su hija continúa por parte del Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

Esta tarde, Nelson Barquero, viceministro de Seguridad Pública, se refirió al tema y manifestó que reunirán todos los equipos operativos y las diferentes unidades policiales para dar con el sospechoso.

Autoridades establecen retenes para ubicar a sospechoso de doble homicidio en Liberia. Foto: Cortesía.

Ante esto, han establecido perímetros de seguridad en diferentes puntos de Liberia y zonas fronterizas, con el fin de establecer retenes para la revisión de vehículos y autobuses, además de revisiones en lotes baldíos y edificaciones abandonadas.

El hecho se presentó la tarde del sábado anterior, donde la Cruz Roja Costarricense recibió una alerta sobre el homicidio de dos personas; al llegar a la zona, encontraron dentro de una casa de habitación a una mujer adulta y una niña con varias heridas ocasionadas con un machete.

Intensifican búsqueda de sospechoso de doble homicidio en Liberia. Foto: Cortesía.

De manera preliminar, el principal sospechoso sería la pareja sentimental de la mujer y padre de la menor.

Las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía, reportar cualquier información con respecto al caso a la línea confidencial y gratuita 1-1-7-6 o escribir al correo [email protected].