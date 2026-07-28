Inteligencia artificial como solución a la morosidad en procesos de cobro judicial

Dr. Froylán Alvarado Zelada

Juez Civil, expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. UNEBAN

El Poder Judicial tiene como reto analizar los avances que se han dado en temas de inteligencia artificial y así aplicar esta herramienta en procesos de cobro judicial, para buscar con ella acabar con la morosidad judicial, pues, aunque el proceso es sumario en el papel, según estudio del Estado de la Nación, tarda en realidad desde su inicio hasta su archivo unos cinco años.

El proceso en sí es simple, pues presentada la demanda si cumple con todos los requisitos el Juez le dará traslado al mismo otorgándole cinco días al demandado para contestar.

La contestación se fundamenta en si la obligación no es exigible, está prescrita, o si ya fue cancelada.

Luego pasa a una audiencia única, se evacúan las pruebas ofrecidas y allí mismo se dicta sentencia oral, que podrá ser apelada en el acto, es decir, que el proceso debería tardar de tres a seis meses máximo.

Por ello se crea la necesidad de buscar la forma en que esos procesos se vean de forma expedita, por lo que podemos acudir a aplicar la Inteligencia Artificial (I.A), que es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad, y la capacidad de planear. Para su aplicación, existen principios jurídicos a considerar; a) la imparcialidad del validador, pues alguien debe programar los datos del proceso de cobro y ser imparcial; b) La no discriminación algorítmica, pues quien programa los algoritmos no puede tener tendencias ni prejuicios; c) Autodeterminación algorítmica, pues la inteligencia artificial modificará y ampliará su radio de acción según ella misma lo vaya razonando; d) Trazabilidad de la inteligencia artificial, pues su creación ha de ser transparente, y; e) Acceso a la información algorítmica, pues todos los usuarios tienen derecho a saber quién programa y bajo qué tutela lo está realizando.

Lo primero es analizar en cuáles etapas del proceso la podemos aplicar, pues hay partes de este que requieren la intervención humana. Es así como, la IA podría revisar si las demandas cumplen con todos los requisitos; analizar si la notificación de la demanda fue realizada en forma correcta; y podría de una vez hacer el señalamiento para la audiencia única, o bien pasar el caso a ejecución directa de la resolución intimatoria por falta de contestación; además puede analizar requisitos de un recurso de apelación, o bien analizar si el proceso está caduco, o si el título se encuentra prescrito, lo que acortaría la espera de los usuarios en más de la mitad.

En conclusión, es importante determinar que el uso de I.A. en procesos judiciales tiene riesgos que el Poder Judicial y el Estado no pueden obviar, por ejemplo, que hay personas sin acceso a medios electrónicos por temas económicos, sociales o de edad, y además, que se deben respetar los datos personales que son privados. Por último, deben considerar que por la interposición de esta herramienta muchos Estados deciden el despido de personal por considerarlo obsoleto, lo que es ilegal, de allí la importancia de dotar de buenos recursos económicos para el Poder Judicial costarricense y así solucionar la morosidad sin afectar a los empleados que realizan tan destacable labor.