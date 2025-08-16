Londres, Reino Unido, (AFP).- El Liverpool levantó el telón de la nueva temporada 2025-2026 de la Premier League con una victoria contra el Bournemouth, 4-2, en jornada empañada por insultos racistas contra el ghanés Antoine Semenyo.

En un Anfield emocionado por los homenajes previos a Diogo Jota, el atacante portugués fallecido en julio, el club campeón de Inglaterra dio una buena imagen de entrada.

El primer tanto de esta liga fue obra de uno de los recién llegados, el francés Hugo Ekitike (37’). El neerlandés Cody Gakpo amplió la cuenta (49’), pero un doblete de Semenyo, permitió a los visitantes equilibrar el marcador (64’ y 77’).

Cuando parecía un reparto de puntos, aparecen Federico Chiesa (88’) y Mohamed Salah (90+4), en una eficaz acción individual, pusieron el 4-2 definitivo y dejaron los tres puntos en casa del campeón.