Instituto despide a joven de 12 años fallecida por descarga eléctrica

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Una joven de 12 años de apellido Zeledón falleció la tarde de este domingo producto de una descarga eléctrica en un complejo turístico en Aserrí.

El Instituto Santo Tomás, donde la joven era estudiante de inglés, publicó una esquela y lamentó el fallecimiento de la menor.

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Keyshell Darianny Zeledón Valderramos, estudiante de nuestra institución en el área de Inglés e hija de nuestra querida compañera Fabiola”, indicó el centro educativo.

La menor falleció al entrar en contacto con un cable de electricidad.

Al lugar se desplazaron tres unidades por parte de la Cruz Roja para la atención de la emergencia, entre ellas unidades básicas y avanzadas.

A la menor se le realizaron inicialmente maniobras básicas de reanimación y posteriormente maniobras avanzadas, sin obtener respuesta, por lo que se declaró sin signos vitales en la escena.