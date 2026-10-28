Instalan comisión que pone bajo la lupa financiamiento electoral

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La Asamblea Legislativa instaló este martes 27 de octubre la Comisión Especial Investigadora sobre Financiamiento de Campañas Políticas, que tendrá bajo la lupa los recursos utilizados por los partidos políticos durante los procesos electorales de 2021-2022 y 2025-2026.

El órgano legislativo investigará posibles acciones de evasión fiscal, legitimación de capitales y narcotráfico relacionadas con el financiamiento de agrupaciones políticas, así como eventuales nexos políticos vinculados con estos hechos.

La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) Cindy Blanco González fue electa presidenta del foro, mientras que su compañero de bancada Wilson Jiménez Cordero ocupará la Secretaría.

Ronald Campos, Janice Sandí y Claudia Dobles en la Comisión. Foto: Asamblea Legislativa.

Piden apertura

Durante la elección del directorio, la diputada de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, planteó que el PPSO compartiera uno de los puestos de conducción con otras fracciones y propuso a la frenteamplista Sigrid Segura para la Secretaría.

“Quisiera exhortar a los compañeros del PPSO a que demos un buen ejemplo a Costa Rica compartiendo la Secretaría con el bloque. Queremos proponer a la diputada Segura Artavia, una persona comprometida en la lucha contra la corrupción”, señaló Dobles.

Finalmente, ambos cargos quedaron en manos del oficialismo. Blanco afirmó que procurará conducir el proceso bajo criterios de transparencia y respeto al marco constitucional.

“Quiero decirles que presidir esta comisión lo voy a hacer con mucha transparencia, profesionalismo y apegada a la Constitución”, manifestó.

Definirán primeras comparecencias

Además de Blanco y Jiménez, por el PPSO integran la comisión Antonio Barzuna Thompson, Nayuribe Guadamuz Rosales y José Miguel Villalobos Umaña.

Por el Partido Liberación Nacional (PLN) participan Janice Sandí Morales y Ronald Campos Villegas; por el Frente Amplio (FA), Sigrid Segura Artavia; y Claudia Dobles Camargo representa a las fracciones unipersonales.

Los nueve diputados acordaron que la comisión sesionará los lunes después de concluida la sesión del Plenario Legislativo.