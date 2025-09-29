Una fuente cercana a Diario Extra facilitó un informe de análisis que advierte sobre los peligros que implicaría el eventual traslado del Consejo Nacional de Producción (CNP) a las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El documento, elaborado tras una inspección en las instalaciones donde se planea reubicar al personal del CNP, señala la existencia de múltiples riesgos que comprometen la seguridad, la salud y el bienestar de los funcionarios.

Se trata de la segunda visita oficial al inmueble, luego de que en octubre de 2024 ya se habían advertido varias irregularidades. Pese a ello, la nueva inspección confirma que la mayoría de las observaciones no han sido corregidas hasta la fecha, según constató este medio y que el traslado, de concretarse en las condiciones actuales, representaría un escenario de alto riesgo para los trabajadores.

Incendios representan un riesgo

Según el escrito, uno de los hallazgos es la ausencia de sistemas básicos contra incendios. El área destinada al consejo no cuenta con detectores de humo, alarmas, ni extintores móviles.

A ello se suma que las puertas de evacuación no cumplen con las dimensiones mínimas de seguridad, lo que podría provocar embudos en caso de emergencia.

La situación se agrava porque la única salida es una puerta de vidrio con apertura eléctrica y sin botón antipánico, lo que dejaría atrapado al personal si se interrumpe el suministro eléctrico.

“Representa un riesgo crítico ante una emergencia”, señala el informe, que califica como “urgente y necesario” instalar equipos de detección y supresión de fuego antes del traslado.

Más allá de la seguridad estructural, los funcionarios también enfrentarían condiciones laborales poco saludables. La baja altura del cielo raso y la falta de ventilación natural generan acumulación de calor en el interior, lo que incrementa el riesgo de estrés térmico y afecta tanto la salud como la productividad.

El documento advierte que, en jornadas prolongadas, estas temperaturas podrían tener consecuencias graves sobre el personal, en especial considerando que no existen planes para instalar aire acondicionado.

Por otra parte, el diseño arquitectónico también fue señalado como una amenaza. Las oficinas presentan pasillos tipo “laberinto” y espacios dentro de espacios, lo que dificultaría la evacuación.

“La falta de claridad en las rutas de salida podría generar confusión y retrasos en un escenario de emergencia”, detalló el análisis.

En materia eléctrica, la distribución de tomacorrientes resulta inadecuada y peligrosa: muchos se ubican detrás de escritorios o en posiciones que obligan a cruzar cables por las áreas de tránsito, aumentando el riesgo de caídas y accidentes. Además, existe la posibilidad de sobrecarga del sistema, lo que podría detonar incendios si no se realiza una revisión especializada.

Advertencia ignorada

El informe concluye que, aunque el traslado del personal del CNP es un proceso inminente, no debe realizarse sin atender primero las deficiencias señaladas. Varias de ellas no implican una inversión elevada como la colocación de mobiliario adicional o la reubicación de tomacorrientes, pero la inacción expone directamente la integridad del personal.

“Se insiste en la urgencia de su ejecución, ya que el retraso en la implementación de estas medidas podría traducirse en afectaciones a la salud de los trabajadores e incluso en consecuencias más graves en situaciones de emergencia”, advierte el documento.

Traslado sin estudios técnicos

Según el Sindicato de Empleados del CNP y Afines (Sinconapro) mediante la circular 015-2025, la decisión del traslado carece de estudios técnicos, legales y de planificación que respalden el cambio.

En marzo y abril, Sinconapro pidió a la Gerencia General estudios que garantizaran la continuidad de funciones y condiciones adecuadas para el personal. La Asesoría Jurídica advirtió la necesidad de cláusulas de protección laboral y de aprobación de la Junta Directiva. La Unidad de Tecnologías de Información también solicitó información sobre conectividad y seguridad de equipos, sin obtener solución.

Según la respuesta que obtuvo Diario Extra tras anunciarse el traslado, el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, defendió la medida al asegurar que el edificio del MAG “cuenta con todas las comodidades” y recordó que ya alberga a instituciones como el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara).

“Decir que no existen estudios que puedan demostrar que puedan estar funcionales ahí, pues es complicado, porque ahí está mi despacho incluso”, afirmó.

Carvajal recalcó que el traslado obedece principalmente a razones financieras, ya que el CNP paga “bastantes millones por alquiler”, recursos que, según dijo, deberían destinarse al pago de proveedores. Según explicó la fuente a este medio, una denuncia puesta por un sindicato aplazó el traslado hasta febrero del próximo año.

Riesgos detectados en el informe

• Incendios: no hay alarmas, detectores de humo ni extintores.

• Evacuación: puertas angostas, de vidrio y sin botón antipánico.

• Calor interno: acumulación de altas temperaturas por mala ventilación.

• Diseño confuso: pasillos tipo “laberinto” que dificultan la salida.

• Riesgo eléctrico: tomacorrientes mal ubicados y posible sobrecarga.

• Servicios limitados: pocas baterías sanitarias y comedor insuficiente.