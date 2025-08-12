El perfil oficial de Instagram del presidente de la República, Rodrigo Chaves, cumplió dos meses de estar hackeado.

Aunque algunos aspectos de la cuenta fueron recuperados desde su hackeo el pasado 10 de junio, aún se aprecia la foto de perfil de una persona identificada como “Abdalrahman Khalid”, quien fue el presunto hacker del presidente.

Así se ve el Instagram de Chaves.

“Aclaramos que ninguna publicación reciente fue hecha por el mandatario”, señaló Casa Presidencial el día de la vulneración.

Pese a que las historias subidas por el hacker ya fueron eliminadas, se pudo cambiar el nombre de usuario y se dejaron de seguir algunas cuentas, aparentemente no se ha podido retomar el control de la cuenta.