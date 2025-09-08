El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración ciudadana para identificar a un individuo implicado en un robo en San José.

En imágenes se observa al sujeto sustraer la bici de un apartamento. En determinado momento la deja caer, por lo que se detiene a arreglar la manivela y el asiento.

Posteriormente, el sospechoso huye del sitio pedaleando.

Los hechos ocurrieron el 19 de abril de 2025, a las 4:59 a.m., en El Carmen, San José.

Descripción del sospechoso: Se trata de un masculino de contextura delgada, que vestía un suéter gris, pantalón gris, tenis negras con suela blanca y una gorra gris claro.

Cualquier información es vital y debe comunicarse al Centro de Información Confidencial.

Las persoas pueden llamar al 800-8000645 o enviar un mensaje de WhatsApp al 8800-0645.