El Organismo Investigación Judicial (OIJ) solicitó colaboración a la ciudadanía para identificar a las personas que se observan en el video.

Estas mujeres figuran como sospechosas del delito de Daños.

Sobre los hechos

Los hechos ocurrieron el 17 de mayo del 2025 a las 10:00 a.m. en Goicoechea en San José, cuando en apariencia las femeninas alquilaban una vivienda y al parecer debían abandonar el lugar.

A raíz de la molestia aparentemente causaron varios daños a la propiedad antes de abandonarla.

Sospechosa #1: Femenina, cabello largo, vestía vestido color amarillo, leggins color negro, sandalias y utilizaba sandalias.

Sospechosa #2: Femenina, cabello largo recogido, vestía blusa rosada, jeans color azul y tenis color negro con suela color blanco.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.