Un insólito video se volvió viral en redes sociales: un robot humanoide aparece persiguiendo jabalíes por las calles, mientras los animales huyen despavoridos.

Las imágenes fueron grabadas en Varsovia y muestran al androide corriendo con agilidad, en una escena que ha sorprendido por lo inusual.

El protagonista es Edward Warchocki, un robot desarrollado como parte de un proyecto de la empresa MERA Robotics. Está basado en el modelo Unitree G1 de Unitree Robotics.

Este robot mide 1,32 metros, puede moverse con soltura e interactuar con personas, e incluso mantener conversaciones.

Además del curioso episodio, se ha convertido en un fenómeno en redes sociales, acumulando miles de seguidores. Su uso ha reabierto el debate sobre el papel de los robots en la vida cotidiana.