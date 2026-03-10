Insólito lo sucedido en la Champions League 

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Madrid, España, AFP. – El arquero del Tottenham, Antonin Kinsky, fue sustituido a los 17 minutos del duelo de octavos de Champions League ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, después de dos errores groseros que costaron dos goles a los Spurs.

El conjunto londinense perdía 3-0 en el minuto 15 contra el equipo rojiblanco de Diego Simeone, tras dos errores con los pies de Kinsky, que tampoco estuvo acertado en el segundo gol de la noche.

El DT del Tottenham, Igor Tudor, retiró al arquero checo de 22 años, que no había jugado desde octubre, y dio entrada al italiano Guglielmo Vicario, titular en las cinco últimas derrotas en la Premier League.

Kinsky propició los goles de Marcos Llorente y del argentino Julián Álvarez tras sendos errores en la salida del balón.

Camino de vestuarios recibió aplausos del público colchonero del Metropolitano en una noche para olvidar.