Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

En el marco de las recientes elecciones regionales y municipales en Perú, la atención internacional se posó sobre el distrito de Queropalca, en la provincia de Lauricocha (Huánuco), tras la victoria electoral de Hitler Mussolini Simeón Flores, de 45 años.

El candidato del partido de izquierda Ahora Nación se convirtió en el nuevo alcalde distrital tras obtener 229 votos (34,5%), superando por un estrecho margen a su principal contendor, Gaspar Benilde Osorio Zambrano (Renovación Popular), quien alcanzó 204 apoyos (30,8%), en una jornada donde se registraron 663 sufragios en total.

Además de su faceta política, Simeon Flores, originario de Queropalca, se desempeña como empresario y gerente del grupo Inversiones Simeon SAC en la provincia de Huánuco.

Su particular nombre, que combina los apellidos del dictador alemán Adolf Hitler y del fascista italiano Benito Mussolini, refleja un fenómeno sociocultural presente en varias regiones de Latinoamérica, donde el Registro Civil de diversos países da cuenta de combinaciones peculiares que van desde personajes históricos hasta marcas comerciales y frases singulares.