El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza este martes una serie de allanamientos con el fin de detener a varias personas sospechosas del delito de Robo de Vehículos.

A esta banda se le con al menos 32 causas en investigación, en donde habrían robado automóviles en diferentes puntos del Gran Área Metropolitana (GAM).

Según destacó el director del OIJ, Randall Zúñiga, la organización trabajaba con un horario fijo, solamente de miércoles a domingo en horario nocturno.

“Muy estructurado, ellos trabajaban de miércoles a domingo en horario nocturno, tenían ya un rol establecido. Si una semana no lograban robar algún vehículo, este sujeto (el líder) les daba un dinero semanalmente como si fuera un salario, independientemente lograran o no lograran robar un vehículo. Ya cuando lograban robarse un vehículo, la organización les pagaban unos 500, 600 mil cólones por carro, dependiendo del tipo carro, hasta 200 mil, que es bastante poco”, destacó Zúñiga.

Foto: Wilbert Hernández.

El líder de dicha organización sería un hombre de 47 años, el cual en apariencia daba dirección a varios sujetos con el objetivo de sustraer carros, en su mayoría de tipo rural, a través del método del descuido.

La investigación inició en 2023, y desde entonces se logró individualizar a al menos 15 personas (12 hombres y tres mujeres).

Durante este período, a dicha banda se le logró materializar 6 hechos, ya que se pudo recuperar 3 vehículos robados sin alterar y otros 3 más alterados.

Foto: Wilbert Hernández.

Los allanamientos se realizan en:

Carrillos Alto, en Poás.

Sabanilla y Atenas en Alajuela.

Hatillo 8, Vázquez de Coronado, San Rafael Abajo y Calle Fallas de Desamparados en San José.

Belén en Heredia.

El Cairo de Siquirres.



