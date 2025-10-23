La inseguridad continúa siendo la principal preocupación de los costarricenses. Según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), el 71% de los encuestados considera que la seguridad en el país ha empeorado durante los últimos 12 meses.

El porcentaje representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a setiembre, cuando el 67% compartía esa percepción. Solo un 15% cree que la situación mejoró y un 14% opina que se mantiene igual.

El estudio se elaboró entre el 6 y el 15 de octubre mediante 1.333 entrevistas telefónicas, con un margen de error de 2,7 puntos porcentuales.

Los resultados del CIEP coinciden con las cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que muestran un incremento sostenido de los homicidios dolosos.

Hasta el miércoles 22 de octubre de 2025, el país registraba 716 víctimas, superando los 701 casos de 2024 para la misma fecha.

La provincia de San José concentra la mayor cantidad de muertes violentas con 246 casos, seguida por Limón (144), Puntarenas (105) y Alajuela (81).

La mayoría de los crímenes (574) se cometieron con arma de fuego, y el principal móvil continúa siendo el ajuste de cuentas o venganza, con 478 casos confirmados.

En lo que va del año, los hombres representan el 91% de las víctimas, y el grupo de edad más afectado es el de 20 a 29 años, con 256 casos.

El OIJ también reporta un aumento en las llamadas víctimas colaterales, que pasaron de 17 en 2024 a 28 en 2025, la mayoría hombres.

Un país que se siente menos seguro

Para los investigadores del CIEP, el repunte en la percepción de inseguridad refleja un malestar ciudadano que crece al ritmo de las estadísticas criminales.

La inseguridad pública desplazó al costo de vida y al desempleo como las principales preocupaciones nacionales, consolidándose como el tema más sensible para la opinión pública costarricense.

La sensación de peligro también se refleja en el sector productivo. Una encuesta de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) ubicó la inseguridad como el sexto obstáculo más importante para las empresas, con un 51,4% de compañías que aseguran verse afectadas en su competitividad, un incremento de 7,8 puntos porcentuales en comparación con 2024.

Tanto las cifras judiciales como la percepción ciudadana coinciden en una conclusión: Costa Rica vive el año más violento de su historia reciente.

El aumento en los homicidios, la expansión de las bandas criminales y la impunidad de algunos casos han reforzado el sentimiento de vulnerabilidad entre la población.