INS reporta utilidades por ¢100 mil millones en 2025

El Instituto Nacional de Seguros (INS) reportó utilidades por ¢101.642 millones durante el 2025. Esta cifra corresponde a la utilidad técnica bruta, es decir, la ganancia obtenida directamente de la actividad principal antes de deducir gastos administrativos, intereses o impuestos.

La utilidad neta del periodo fue de ¢53 mil millones.

“El INS no solo es una empresa sólida desde el punto de vista financiero, sino también un pilar fundamental para el bienestar del país. Nuestros aportes reflejan un compromiso histórico con Costa Rica, apoyando sectores esenciales y contribuyendo de manera directa al desarrollo social. Esta es, sin duda, una de nuestras principales razones de ser”, aseguró Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS.

Además, las contribuciones especiales alcanzaron los ¢82 mil millones, distribuidos de la siguiente manera:

Benemérito Cuerpo de Bomberos: ¢30.359 millones

Impuesto sobre la Renta: ¢18.381 millones

Dividendos del Estado: ¢10.457 millones

Aporte al Régimen del IVM: ¢9.306 millones

Aporte del 10% LPT: ¢5.682 millones

Consejo de Salud Ocupacional: ¢4.808 millones

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC): ¢3.795 millones

De acuerdo con los estados financieros auditados del Grupo INS, el ingreso por primas fue de ¢764.949 millones, con un aumento del 0,08%; equivalente a ¢659 millones.