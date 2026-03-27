INS pone en marcha operativos especiales por Semana Santa

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Instituto Nacional de Seguros (INS) reforzará sus acciones preventivas de cara a esta Semana Santa, con la intención de reducir los accidentes, en una de las épocas del año de mayor desplazamiento de personas hacia distintos puntos del país.

Ante esto, el INS desplegará operativos viales en puntos estratégicos del territorio nacional, priorizados según los índices de accidentabilidad.

Se llevarán a cabo el lunes santo en Guápiles y Cariari, en el cantón de Pococí, y el martes santo en Filadelfia y Liberia, Guanacaste.



Estas acciones se ejecutarán en conjunto con el Cuerpo de Bomberos y la Policía de Tránsito, como parte de un esfuerzo interinstitucional para fortalecer la seguridad vial.

Accidentes en 2025

Durante la Semana Santa del 2025, el INS atendió, por medio del Seguro Obligatorio Automotor (SOA), a 675 pacientes en los servicios de emergencias, esos datos equivalen a un promedio de 75 casos diarios.

Los días de mayor incidencia fueron el lunes y el martes Santo, cuando se superaron las 100 atenciones por día.

Como parte de esta campaña de prevención, un video en redes sociales dirigido principalmente a personas entre los 18 y 39 años, grupo que concentra la mayor cantidad de víctimas en accidentes de tránsito.

Video INS







