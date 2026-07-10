INS pone a la venta 88 vehículos para repuestos y 3 propiedades

El Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció la venta de 88 vehículos destinados únicamente para repuestos, así como de tres propiedades ubicadas en Puntarenas y Alajuela, como parte de un proceso de disposición de bienes.

En el caso de los vehículos, los precios base van desde ¢150.000 más IVA hasta ¢11.250.000 más IVA, y las personas interesadas podrán consultar el cartel de condiciones en el sitio web del INS, en la sección Publicaciones > Venta de bienes > Venta de vehículos.

Vehículo en venta. Foto: INS.

Las ofertas las recibirán únicamente de forma digital, mediante el correo [email protected], desde el 16 de julio y hasta el 24 de julio a las 10:00 p.m.

Vehículo en venta. Foto: INS.

Los vehículos se encuentran en la Sucursal Este del INS, en Curridabat, y podrán ser inspeccionados entre el 16 y el 22 de julio, de 9:30 a.m. a 3:30 p.m., previa cita con la Unidad de Bienes Temporales.

El INS recordó que estos vehículos no podrán volver a circular, ya que se trata de salvamentos que pasaron a ser propiedad de la institución luego de indemnizar a sus dueños mediante la Póliza de Autos, por lo que únicamente podrán utilizarse para repuestos.

Vehículo en venta. Foto: INS.

Los detalles de los vehículos

Venta de tres propiedades

Además de los vehículos, el INS mantiene abierta la venta de tres propiedades, dos ubicadas en Puntarenas y una en Coyolar de Alajuela, con importantes descuentos respecto a su avalúo.

Entre las características destacan:

Dos propiedades están ubicadas en Puntarenas y una en Coyolar de Alajuela.

Los terrenos tienen áreas que van desde 2.056 metros cuadrados hasta 346.582 metros cuadrados .

hasta . Los precios oscilan entre ¢29 millones y más de ¢170 millones .

y . Dos propiedades cuentan con un 50% de descuento sobre el valor del avalúo y la restante con un 25% de descuento .

sobre el valor del avalúo y la restante con un . Las ofertas podrán presentarse hasta las 10:00 a.m. del 20 de julio .

. Los interesados podrán inspeccionar las propiedades del 13 al 17 de julio , previa cita con la Unidad de Bienes Temporales.

, previa cita con la Unidad de Bienes Temporales. Las ofertas podrán entregarse en la Plataforma Multiservicios de Oficinas Centrales del INS en San José o en las sucursales de Ciudad Neily, Pérez Zeledón, Alajuela y Puntarenas.

Foto: INS.

Quienes deseen obtener más información sobre ambos procesos pueden consultar los carteles en www.grupoins.com, comunicarse al 2287-6000, extensiones 32768, 32545 y 32759, o escribir a los correos electrónicos habilitados por la institución para atender consultas.