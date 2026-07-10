INS pone a la venta 88 vehículos para repuestos y 3 propiedades

El Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció la venta de 88 vehículos destinados únicamente para repuestos, así como de tres propiedades ubicadas en Puntarenas y Alajuela, como parte de un proceso de disposición de bienes.
En el caso de los vehículos, los precios base van desde ¢150.000 más IVA hasta ¢11.250.000 más IVA, y las personas interesadas podrán consultar el cartel de condiciones en el sitio web del INS, en la sección Publicaciones > Venta de bienes > Venta de vehículos.
Las ofertas las recibirán únicamente de forma digital, mediante el correo [email protected], desde el 16 de julio y hasta el 24 de julio a las 10:00 p.m.
Los vehículos se encuentran en la Sucursal Este del INS, en Curridabat, y podrán ser inspeccionados entre el 16 y el 22 de julio, de 9:30 a.m. a 3:30 p.m., previa cita con la Unidad de Bienes Temporales.
El INS recordó que estos vehículos no podrán volver a circular, ya que se trata de salvamentos que pasaron a ser propiedad de la institución luego de indemnizar a sus dueños mediante la Póliza de Autos, por lo que únicamente podrán utilizarse para repuestos.
Además de los vehículos, el INS mantiene abierta la venta de tres propiedades, dos ubicadas en Puntarenas y una en Coyolar de Alajuela, con importantes descuentos respecto a su avalúo.
Entre las características destacan:
Quienes deseen obtener más información sobre ambos procesos pueden consultar los carteles en www.grupoins.com, comunicarse al 2287-6000, extensiones 32768, 32545 y 32759, o escribir a los correos electrónicos habilitados por la institución para atender consultas.