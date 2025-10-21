INS pagó ¢572 millones por daños de desastres naturales a casas

El Instituto Nacional de Seguros (INS) indemnizó a 271 propietarios de viviendas, en los primeros 8 meses del año, para un desembolso superior a los ¢572 millones por daños provocados por desastres naturales.
Las emergencias fueron las siguientes:
Según datos de la aseguradora, el 67% de los casos indemnizados por deslizamientos se concentraron en San José.
“Tener una vivienda es el sueño de muchas personas, por eso es importante que valoremos la posibilidad de contar con un seguro que, en caso de un incendio o de un evento de la naturaleza como un deslizamiento, inundaciones, vientos o rayería, nos proporcione el respaldo económico para hacer las reparaciones, volver a comprar los muebles o electrodomésticos o incluso, volver a construir la vivienda, así como hacer los arreglos que se requieran” señaló Yorleny Madriz, jefa de la Dirección de Seguros Generales del INS.
Para asegurar una vivienda con respecto a varias situaciones, la aseguradora cuenta con el Seguro Hogar Comprensivo, el cual cuenta con tres coberturas:
Durante el 2024, el INS indemnizó 435 casos para un monto de ¢930 millones.