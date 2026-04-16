El Instituto Nacional de Seguros (INS) desmintió que aplique un aumento del 270% en las primas de vehículos, aunque confirmó que sí se planteó un ajuste para las pólizas de 900 clientes con vehículos chinos.

“Es absolutamente falso que el INS vaya a aplicar un aumento generalizado en las primas de automóviles del 270%. Es importante aclarar que el INS tiene clientes individuales y seguros que se gestionan a través de pólizas colectivas”, dijo Ricardo León, jefe de la Dirección de Automóviles del INS.

Sin embargo, indicó que sí se propuso un ajuste para algunos clientes, aunque no precisó el porcentaje. En el caso del Banco Nacional, se realizó un acercamiento con la correduría para valorar un ajuste en las primas de un grupo específico de 900 clientes con carros chinos. No obstante, no se alcanzó un acuerdo.

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“La aseguradora aclara que este ajuste se planteó para un grupo reducido de 900 clientes. Los demás asegurados mantienen las condiciones que se han comunicado oportunamente”, aseveró.

León no explicó las razones por las que se contemplaban los ajustes para ese grupo de clientes con carros chinos, que representa el 33% de su cartera total.