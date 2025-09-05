La Defensoría de los Habitantes lanzó el Programa de Observación Electoral 2025-2026, una iniciativa que busca reclutar a personas jóvenes para que sean los ojos y la voz de la democracia en los próximos comicios.

El programa surge como respuesta al bajo involucramiento de la juventud en la política. Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en las elecciones nacionales más recientes, el 42,6% del abstencionismo correspondió a personas entre los 18 y 35 años.

Con esta iniciativa, la Defensoría pretende promover el ejercicio efectivo e informado del voto, con especial énfasis en poblaciones en condición de vulnerabilidad, como adultos mayores en centros de larga estancia, personas con discapacidad, población privada de libertad, hospitalizados y comunidades indígenas.

Requisitos para inscribirse como observadores electorales:

Tener entre 18 y 35 años.

Estar debidamente empadronado (a) para las próximas elecciones.

No tener militancia ni participación activa en partidos políticos.

Contar con un teléfono celular con datos.



Las inscripciones están disponibles en el siguiente formulario: Formulario de inscripción

Quienes sean seleccionados recibirán una capacitación en temas de democracia, participación ciudadana, derechos humanos y observación electoral internacional, y estarán acreditados por el TSE como Observadores Electorales de la Defensoría de los Habitantes.

El programa cuenta con el respaldo de aliados estratégicos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Asamblea Legislativa (Participación Ciudadana), la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Asamblea Nacional de la Persona Joven.

La Defensoría hace un llamado a la juventud costarricense a sumarse a esta iniciativa.