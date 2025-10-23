El Banco de Alimentos de Costa Rica lanzó NutriHéroes, un programa que busca garantizar desayunos nutritivos para niñas y niños en condición de vulnerabilidad, con el apoyo de empresas y aliados estratégicos del sector privado.

La iniciativa surge como respuesta a una realidad preocupante: Costa Rica es el país con la tasa más alta de pobreza infantil entre los miembros de la OCDE, y según datos del CEN-CINAI (2019), el 13,6% de la población infantil evaluada presentaba algún tipo de malnutrición.

“Con NutriHéroes buscamos unir esfuerzos entre el sector privado y las ONG para ofrecer a los niños y niñas una base nutricional que les permita alcanzar su máximo potencial. Cada desayuno representa una oportunidad para construir un futuro más saludable y equitativo”, destacó Francia Linares, directora ejecutiva del Banco de Alimentos.

Imagen con fines ilustrativos.

Una alianza para el bienestar infantil

NutriHéroes permitirá que las empresas se unan mediante 2 modalidades.

Patrocinio en productos , para compañías que donen alimentos como leche, huevos o avena.

, para compañías que donen alimentos como leche, huevos o avena. Patrocinio económico, con planes que financian desayunos y talleres de educación nutricional.

Cada aporte contará con indicadores de impacto, trazabilidad y espacios de voluntariado corporativo, fortaleciendo la relación entre el sector privado y las organizaciones sociales.

Más que desayunos, oportunidades

El programa busca no solo brindar alimentación, sino también mejorar la concentración, asistencia escolar y rendimiento académico de los menores beneficiados. Además, al recibir un suministro estable de alimentos, las ONG podrán destinar más recursos a otros servicios sociales.

Imagen con fines ilustrativos.

“Este programa impulsa una cultura empresarial solidaria y consciente, que entiende que invertir en la niñez es invertir en el futuro del país”, agregó Linares.

Compromiso sostenido

Durante el último año, el Banco de Alimentos benefició a más de 41 mil personas al mes y distribuyó más de 3.600 toneladas de alimentos a través de 361 organizaciones sociales en 68 cantones.

Con NutriHéroes, la organización busca dar un paso más en la lucha contra la malnutrición y consolidar un modelo de colaboración sostenible para garantizar que ningún niño empiece el día sin un desayuno nutritivo.

Las empresas interesadas en unirse pueden visitar www.bancodealimentos.or.cr.