Este lunes arrancaron oficialmente los trabajos para la construcción del nuevo puente sobre el río Tures, en Santo Domingo de Heredia, una obra que obligó al cierre total del paso por este sector y que ya genera cambios en la circulación vehicular y del transporte público.

Desde tempranas horas se observó maquinaria, personal trabajando en la zona y el cierre de la vía, como parte de la intervención que desarrollan el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), con apoyo de la Municipalidad de Santo Domingo.

Foto: Sergio Espinoza.

La construcción del nuevo puente busca sustituir la estructura actual sobre la ruta nacional 116, una importante vía alterna entre la ruta 32 y Santo Domingo de Heredia. Debido a las obras, los conductores deberán utilizar rutas alternas que incluyen el paso por Auto Mercado, Calle Don Pedro, la ruta nacional 112, Calle Salomón Hernández, Calle Quebradas y Calle Emilia, antes de reincorporarse nuevamente a la ruta 116.