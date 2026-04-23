Autoridades la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud iniciarán este próximo lunes la vacunación anual contra el virus de la influenza estacional.

Dicha campaña inicia de manera frecuente en esta época del año, debido a que se busca proteger a la población antes de la transición climática, la cual provoca un pico en el número de contagios.

“La influenza constituye un problema de salud pública debido a su alta capacidad de transmisión y a las complicaciones que puede generar, lo que incrementa la demanda de atención en los servicios de salud y las hospitalizaciones, particularmente en personas en condición de riesgo”, informó la Caja.

En 2025, Salud decidió adelantar la vacunación masiva, debido a que en el 2024 la inmunización inició hasta el segundo semestre, lo cual pudo ser el detonante para que ese año cerrara con al menos 21.606 casos de ese padecimiento y picos históricos en infecciones respiratorias.

De momento, se desconoce cuáles serán los detalles que tendrá la estrategia para el abordaje de esta vacunación, sin embargo, tradicionalmente el desarrollo se realiza mediante grupos prioritarios, los cuales serán anunciado hoy por la Caja.

Es decir, primero se vacuna a personas embarazadas, adultos mayores, niños menores a 8 años, trabajadores del sector salud y personas con algún tipo de enfermedad crónica cuyo estado de salud puede complicarse en caso de padecer influenza.