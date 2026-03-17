Inicia primera sesión para negociar el FEES 2027

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Este martes iniciaron oficialmente las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente al 2027.

El proceso fue convocado con tres meses de antelación, luego de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, solicitara al ministro de Educación, José Leonardo Sánchez, realizar el llamado para iniciar las discusiones.

En la sesión participa la Comisión de Enlace, conformada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), donde participan Jorge Murillo, de la UNA; Carlos Araya, de la UCR; Rodrigo Arias, de la UNED; María Estrada, del TEC; y William Rojas, de la UTN.

Desde el Poder Ejecutivo estuvieron presentes Leonardo Sánchez, del MEP; Rudolf Lücke, de Hacienda; Paula Bogantes, del Micitt; y Marlon Navarro, de Mideplan.

A este encuentro también se sumó la representación estudiantil de las universidades públicas.

Según indica la directriz presentada por el MEP, los temas a tratar hoy son:

El repaso de las reglas y principios que rigen la negociación del FEES.

La aprobación de notas pendientes por parte del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

La definición de las agendas y sesiones de trabajo.

Una presentación sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Comisión de Enlace durante 2025.

Un informe sobre la situación macroeconómica del país.

Posición del Gobierno respecto a la negociación del FEES para el año 2027.

Aumentos de 0,5%

Durante las negociaciones del año pasado para definir el aumento correspondiente a 2026, el Gobierno planteó inicialmente un incremento de 0,5% en el presupuesto del FEES, lo que representaba ¢2.938 millones adicionales.

Posteriormente, en una nueva ronda de diálogo, la propuesta subió a 0,8%, equivalente a ¢4.701 millones.

Finalmente, el acuerdo se cerró en un 1%, lo que significó ¢5.876 millones adicionales para el fondo.