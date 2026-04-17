La Liga de Ascenso entra en su fase más decisiva. Este fin de semana empiezan los cuartos de final del Torneo de Clausura en búsqueda del nuevo equipo que estará en la Primera División la próxima temporada.

La acción comienza este sábado a la 1:00 p.m. en el Estadio Cacique Diriá con la visita de Escorpiones de Belén al cuadro de Santa Cruz PFA.

Los belemitas terminaron la fase regular como líderes absolutos del grupo B y la tabla general, en este último alcanzó la cifra de 63 puntos, por lo que todas las sus series finalizarán de locales en el Polideportivo de Belén.

Por su parte, los santacruceños fueron el último equipo del grupo A que clasificó gracias al empate entre Sarchí FC y el Municipal Grecia.

Escorpiones fue el equipo más goleador de la fase de grupos con 33 goles.

El siguiente partido en disputarse será este domingo, en el que se toparán el Club Sport Uruguay con Quepos Cambute FC a la 1:00 p.m. y el cual, tendrá como sede el Estadio Joaquín “Coyella” Fonseca.

Los lecheros buscan su tan anhelado ascenso tras una década de la última vez que estuvieron en la máxima categoría, mientras que los quepeños quieren dar la sorpresa y volver a estar entre los mejores cuatro clubes.

Johan Condega regresó a jugar con Uruguay para esta temporada.

La ida de los cuartos de final finalizará este próximo lunes con dos juegos de alto nivel. Primeramente, Pitbulls Santa Bárbara FC recibe al vigente campeón, Inter San Carlos, en el Estadio Carlos Alvarado a las 5:00 p.m.

Los Tafas, liderados por Douglas Sequeira, van a la caza por el título de Clausura, pero tendrán que enfrentar al equipo más reciente de la Segunda División, quienes querrán dar la sorpresa y eliminar al campeón para forzar una gran final de forma automática.

Los barbareños clasificaron por primera vez a la segunda ronda

La acción finalizará con el enfrentamiento entre Consultants y Jicaral, cotejo que también se efectuará en el “Coyella” Fonseca.

Los jicaraleños, comandados por el entrenador Alberto Moraga y su goleador Danilo Pimpinati, finalizaron como líderes del grupo A, por lo que llegan como otro de los favoritos a llevarse el campeonato, pero tendrán que pasar ante un joven equipo josefino que hace dos torneos llegó a la final ante Guadalupe FC.

Con esto, los equipos clasificados ponen en marcha la fase eliminatoria, con el objetivo claro de avanzar paso a paso hacia el ascenso a la máxima categoría.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador de Grupo Extra