Un juicio relacionado con el secuestro del empresario estadounidense William Sean Creighton inició el martes en los tribunales de Goicochea.

Se trata de 3 personas imputadas, las cuales están vinculadas al caso ya juzgado, donde se sentenció a 9 personas por el secuestro y la muerte del estadounidense, cuyo cuerpo fue encontrado en el cementerio de Quepos en setiembre de 2018, días después de la privación de libertad.

En aquel momento, los secuestradores solicitaron a la familia de Creighton y a la gerente de una de sus empresas, un rescate de $5 millones o su equivalente en Bitcoins.

Sin embargo, para este proceso judicial se desarrolla un nuevo juicio contra una mujer de apellido Aguirre por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte.

Mientras que otros 2 imputados de apellidos Morales y Molina, quienes no participaron en el juicio anterior, ahora serán juzgados por el delito de legitimación de capitales, mientras que el primero también deberá afrontar la acusación por secuestro extorsivo con resultado de muerte.

La familia del extranjero presentará una querella contra estos 3 imputados, para apoyar la causa que dirige el Ministerio Público.