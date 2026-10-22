Inicia juicio por homicidio de primos en bar de Heredia

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El juicio por el doble homicidio de los primos de apellido Barboza inicia hoy en los tribunales de Heredia, después de un año y medio de que ocurrieron los hechos.

Este caso se remonta a febrero de 2025, cuando se dio la alerta por la desaparición de dos primos, por lo que las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) emprendieron un operativo de búsqueda.

El 12 de febrero, cinco días después de la alerta de desaparición, los agentes judiciales realizaron un allanamiento en un bar ubicado en el centro de Heredia, último lugar donde fueron vistos los sujetos.

Tras ingresar al lugar, las autoridades encontraron una fosa recién excavada en el sótano del bar, donde estaban los restos de ambas personas.

Según trascendió, todo habría empezado con una pelea a altas horas de la noche, lo que provocó que los primos Barboza fueran atacados, asesinados y enterrados.

En apariencia, los cuerpos estuvieron varios días dentro de un refrigerador, mientras se realizaba la fosa para ocultar los restos de las víctimas.

Un par de días después, se realizaron varios allanamientos en los que se detuvo a varias personas implicadas en los crímenes, mientras que el dueño del bar, un hombre de apellido Segura, huyó a Nicaragua y fue detenido varias semanas después.

Un total de 11 personas serán juzgadas por este caso: ocho por el delito de homicidio calificado y tres por ocultar información importante a las autoridades durante la investigación.

“Estamos entrando en la etapa más importante del proceso penal, es un momento clave para el Ministerio Público. Ya superamos lo que fue la audiencia intermedia y un juez de garantías le admitió a la fiscalía prueba relevante para poder demostrar en esta etapa de juicio que estas personas participaron en los homicidios”, dijo la fiscal Tatiana Chaves.

La fiscal indicó que el juicio está programado para durar dos meses. Sin embargo, por la complejidad del caso y la cantidad de imputados y testigos, es probable que se extienda hasta 2027.

Las personas imputadas son dos de apellido Rodríguez, dos de apellido Segura y otras de apellidos Díaz, Bravo, Serna, Herrera, Palacios, Postome (mujer) y Guzmán, quienes fueron detenidas tras los operativos.

En el debate podrían participar alrededor de 25 testigos, de los cuales 19 ya están confirmados por el Ministerio Público.