Este martes inició el juicio contra el sospechoso de asesinar a su madre de 63 años, en Barrio Las Parcelas de Turrialba, durante febrero del 2025.

Según la investigación del Ministerio Público, el hombre de apellido González presuntamente asfixió a su madre tras golpearla en varias ocasiones para, posteriormente, robarle su teléfono y dinero de su bolso.

Durante la audiencia, uno de los hermanos del sospechoso narró los momentos difíciles que pasó su familia durante estos 14 meses mientras espera por justicia.

De acuerdo con la defensa del imputado, las acusaciones por parte de la Fiscalía son “ambiguas”. Adicionalmente, señaló que González presentaba lesiones en su hombro derecho ocurridas durante la estancia de esta persona en la cárcel.

Ante este incidente, el abogado defensor solicitó al tribunal del caso que el sospechoso sea trasladado a un centro médico para recibir atención.

González tiene antecedentes como tentativa de homicidio, y en el 2015 salió de prisión tras descontar una pena de 9 años, confirmó el director regional de Fuerza Pública, Eric Calderón.

Información: Corresponsal Joaquín Salas.