Inicia juicio contra sospechoso de matar a policía en Limón

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Este martes inició el juicio en los tribunales de Limón contra el sospechoso de matar a un oficial de la Fuerza Pública en Batán, Limón.

Los hechos ocurrieron el 24 de diciembre de 2024, cuando varios oficiales perseguían a unos sujetos que se movilizaban en una motocicleta con un arma de fuego. Los mismos atacaron a balazos a los oficiales en múltiples ocasiones, dejando como resultado la muerte del oficial de apellidos Obregón Briceño.

Foto: corresponsal Raúl Cascante

Ante esto, fue detenido un sujeto de apellido Cruz, el cual está siendo juzgado por homicidio calificado.

El juicio inició esta mañana de martes, donde hubo un testigo, quien es oficial de la Fuerza Pública y se encontraba como supervisor en la zona el día en el que ocurrieron los hechos.

Con información del corresponsal Raúl Cascante.