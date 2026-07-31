Inicia juicio contra exdirector de Policía Fiscal

El exdirector de la Policía Fiscal, de apellido Malespín, enfrenta un juicio por flagrancia en los tribunales del I Circuito Judicial de San José.

Esto, luego de que un juez rechazara las objeciones planteadas por su defensa para evitar que el caso fuera enviado a juicio.

Tras desestimar los alegatos del abogado defensor, se conformó un tribunal de flagrancia para conocer la acusación contra el exfuncionario de la Policía Fiscal por presuntamente intentar introducir un reloj inteligente a la cárcel de San Sebastián.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 8 de julio, cuando el imputado llegó al centro penitenciario para visitar a un posible cliente. Al ingresar al recinto, fue consultado sobre si portaba algún objeto prohibido.

En ese momento, el acusado se percató de que llevaba en su brazo un reloj inteligente, por lo que habría solicitado a las autoridades penitenciarias regresar para dejar el dispositivo en su vehículo.

Sin embargo, fue detenido de inmediato y, tras permanecer bajo custodia durante cinco horas, fue trasladado a la Fiscalía, donde se le impusieron medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Durante el inicio del debate se presentó el único testigo ofrecido por el Ministerio Público: la oficial penitenciaria que atendió el ingreso del exdirector de la Policía Fiscal.

La funcionaria indicó que el imputado fue detenido tras ingresar al centro penal, al encontrársele un dispositivo electrónico en su brazo izquierdo, como parte del protocolo establecido por el Ministerio de Justicia.

No obstante, aseguró que el exfuncionario se mostró sorprendido al percatarse de que aún llevaba el reloj inteligente y solicitó regresar a su vehículo para guardarlo. Sin embargo, otro oficial penitenciario rechazó la petición y procedió con su detención.

Testigo declaró en el inicio del debate.



La defensa del imputado señaló que se trató de un descuido o un error involuntario y que él intentó corregir la situación de inmediato.

Además, explicó que el exfuncionario nunca llegó al lugar donde se encontraban los privados de libertad y que no tuvo contacto con ninguna persona recluida.

Tras el relato de la testigo, la jueza de apellido Alfaro indicó que el debate debía suspenderse para atender otras diligencias judiciales previamente programadas.

Por este motivo, el juicio continuará la próxima semana y se espera que las partes involucradas presenten sus conclusiones finales.