Inicia interoperabilidad de datos entre clínicas privadas y Salud

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La Cámara Costarricense de la Salud anunció la consolidación del primer proceso de interoperabilidad entre un centro médico privado y las plataformas del Ministerio de Salud, lo que permitirá integrar información clínica relevante al sistema nacional.

El Hospital San Rafael Arcángel, en Liberia, se convirtió en el primer centro en conectar su sistema interno con la plataforma SIVEI/SINOVAC del Ministerio de Salud.

“El intercambio oportuno de información entre los distintos actores del sistema de salud es fundamental para fortalecer la vigilancia epidemiológica y mejorar la toma de decisiones. Este tipo de avances demuestra que la articulación entre el sector público y privado puede generar beneficios concretos para el país”, señaló Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud.

A partir de esta integración, datos como esquemas de vacunación, resultados de laboratorio y reportes de enfermedades de declaración obligatoria podrán registrarse de forma automática en las bases oficiales.

“Este hito es el resultado de un esfuerzo colaborativo y reflejo del trabajo enfocados en generar estándares de interoperabilidad lo que sienta las bases para que más centros de salud privados se sumen en el futuro. Esta iniciativa es un paso decisivo hacia un sistema de salud más integrado, eficiente y centrado en el bienestar de las personas. Porque cuando los sistemas se comunican mejor, la atención que usted recibe también mejora” detalló el centro médico.

Paralelamente, la Cámara y el Ministerio de Salud trabajan en el diseño de un panel digital para consultar coberturas de vacunación por territorio.