Inicia esperado juicio: sospechosos habrían matado a inocente

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Este viernes inició en los tribunales de Cartago el juicio por el homicidio del joven Jean Carlos Mora.

El caso se remonta al 8 de julio de 2025, cuando Mora viajaba en un vehículo por el sector de La Unión y fue atacado a balazos por un par de sujetos que viajaban en una motocicleta.

Según trascendió, Mora se desempeñaba como mecánico y estaba probando el vehículo de un cliente, en compañía de una mujer. Sin embargo, los atacantes confundieron a su objetivo, creyendo que se trataba del dueño del vehículo.

Foto: Sergio Espinoza.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la intención de los gatilleros era atacar a uno de los líderes de la organización criminal conocida como “Los Gery”.

El 11 de julio, en un allanamiento, los agentes judiciales detuvieron a un hombre de apellido Quesada por ser sospechoso de ser uno de los dos atacantes y quien desde este viernes enfrenta el juicio en los tribunales de Cartago.

La otra persona que viajaba con Mora en el automóvil recibió un impacto de bala en su brazo, pero sobrevivió al ataque.

El mecánico de 28 años era el padre de tres hijos, incluyendo unas gemelas que cuando ocurrieron los hechos, tenían menos de un año.